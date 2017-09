Funtrab disponibiliza vagas para manicure, motorista e outras oportunidades no MS

Campo Grande (MS) – Para quem busca uma oportunidade de emprego na Capital ou no interior do Estado, a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS) realiza a intermediação de mão de obra em 23 agências públicas de empregos, que são as “Casas do Trabalhador”.

São vagas de empregos para diversas funções, com exigências específicas que buscam atender a necessidade da empresa contratante. Confira algumas oportunidades disponíveis para esta semana:

Na Capital tem duas vagas para manicure com experiência e sem necessidade de escolaridade. O salário oferecido é R$ 1.000,00.

Em Costa Rica tem 10 vagas para trabalhador agrícola polivalente, para quem tem o ensino fundamental e sem experiência. O salário oferecido é R$ 1.037,00.

Já São Gabriel do Oeste há 15 vagas para auxiliar de linha de produção, que não exige experiência e nem escolaridade. O salário oferecido é R$ 1.200,00, acrescido de ticket alimentação e assistência médica.

No município de Sonora tem três vagas para motorista de caminhão, com CNH, experiência e ensino médio incompleto. O salário é de R$ 1.781,45. Também há sete vagas para trabalhador da cultura de cana-de-açúcar, não é necessário experiência e escolaridade sendo o salário de R$ 1.349,58. Nas duas funções são acrescidos assistência médica e odontológica e seguro de vida.

Os interessados em uma vaga de emprego podem comparecer em uma “Casa do trabalhador” com RG, CPF e Carteira de Trabalho.

Mais informações no Boletim do Emprego.

Magna Melo – Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS)

Foto: Edemir Rodrigues

