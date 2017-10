Funtrab disponibiliza vagas para diversas funções no MS

Campo Grande (MS) – Nesta semana a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS) oferece centenas de vagas para diversas funções, distribuídas em 24 municípios no Estado. Os interessados podem comparecer em uma “Casa do Trabalhador” com CPF, RG e Carteira de Trabalho. Confira, a seguir, destaques para algumas oportunidades.

Em Campo Grande tem 100 oportunidades para estágio, nos cursos de Direito, Administração, Contabilidade, Economia e Técnico de Processamentos Gerenciais. O salário oferecido é R$ 500,00, acrescidos de comissão.

No município de Sonora tem nove vagas para operador de máquina agrícola, com experiência e não é necessário escolaridade. O salário oferecido é R$ 1.566,00, acrescido de seguro de vida, assistências médica e odontológica.

Em Naviraí há 17 vagas para tratorista agrícola que exige CNH, experiência e ensino médio completo. O salário é de R$ 1.293,60.

Em Ivinhema tem seis vagas para mecânico de afinação de motores diesel, exige experiência e ensino fundamental incompleto. Salário de R$ 2.094,00, acrescido de seguro de vida, ticket alimentação e assistências médica e odontológica.

No município de Bataguassu tem 24 vagas para auxiliar de linha de produção, não exige experiência e nem escolaridade. O salário oferecido é R$ 1.012,22, acrescido de ticket alimentação, seguro de vida e assistências médica e odontológica.

Em Rio Verde há oito vagas para operador de rolo compactador, sem experiência, mas necessário ensino fundamental. O salário de R$ 1.500,00, acrescido de plano de cargos e carreira, ticket alimentação e alojamento.

