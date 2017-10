Funtrab disponibiliza vagas para Capital e interior nesta segunda-feira

Campo Grande (MS) – Nesta semana a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS) disponibiliza centenas de vagas de empregos na Capital e no interior do MS, em 23 agências públicas de empregos. Os interessados podem comparecer em uma das “Casas do Trabalhador”, com CPF, RG e Carteira de Trabalho. Confira algumas vagas em destaque:

Na Capital tem uma vaga para dentista, que exige experiência e nível superior. O salário oferecido é R$ 2.000,00, mais 6% de comissão por produtividade e vale-transporte. Também há uma vaga para farmacêutico, com experiência e ensino superior. O salário é de R$ 3.030,00 mais vale-transporte.

Em Ivinhema tem cinco vagas para operador de tratores, com CNH, experiência e ensino fundamental. O salário oferecido é R$ 1.500,00, acrescido de vale-transporte, seguro de vida e assistências médica e odontológica.

No município de Miranda há três vagas para campeiro, com experiência e ensino fundamental incompleto. O salário é de R$ 1.036,00, acrescido de assistência médica e alojamento.

Já em Itaquiraí tem quatro vagas para operador de máquinas agrícolas, com experiência e ensino fundamental incompleto. Salário de R$ 1.379,49.

