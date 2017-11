Funtrab disponibiliza vagas de empregos no interior do Estado

Campo Grande (MS) – A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS) oferece centenas de vagas de empregos em 26 municípios do Estado. Os interessados nas oportunidades podem comparecer em uma Casa do Trabalhador com CPF, RG e Carteira de Trabalho. Segue a lista de vagas em destaque:

Em Três Lagoas tem 15 vagas para mecânico, necessário experiência e ensino fundamental incompleto. Salário oferecido é de R$ 1.574,09.

No município de Costa Rica há 60 vagas para trabalhador agrícola, que exige ensino fundamental completo e não é preciso ter experiência. O salário é R$ 1.037,00.

Em Rio Brilhante tem 20 vagas para aprendiz, na função de assistente administrativo, para quem possui idade de 14 a 23 anos. O salário oferecido é de R$ 750,00, acrescido de vale transporte e assistências médica e odontológica.

No município de Ribas do Rio Pardo tem 10 vagas para trabalhador de extração florestal. A única exigência para a vaga é ter experiência comprovada. Salário de R$ 937,00.

Em Dourados há cinco vagas para motorista entregador, que exige CNH, experiência e ensino fundamental completo. O salário oferecido é de R$ 1.202,00.

Já para Itaquirai tem 13 vagas para auxiliar de linha de produção, não é preciso experiência e nem escolaridade. O salário oferecido é R$ 958,90, acrescido de cesta básica, seguro de vida e ticket alimentação.

Para finalizar tem Ivinhema com cinco vagas para motorista carreteiro, que exige CNH, experiência e ensino fundamental incompleto. O salário é de R$ 1.200,00, acrescido de seguro de vida e assistências médica e odontológica.

