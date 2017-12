Funtrab disponibiliza vagas de emprego no interior do Estado

Campo Grande (MS) – A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) oferece vagas de empregos para diversas funções, em 24 municípios do Estado. Os interessados podem comparecer em uma Casa do Trabalhador, com CPF, RG e Carteira de Trabalho.

Em Dourados tem 52 vagas para classificador de grãos, que exige CNH, experiência e ensino médio. O salário oferecido é R$ 1.500,00, acrescido de vale refeição no valor de R$ 612,40 e assistências médica e odontológica.

No município de Ivinhema tem quatro vagas para montador de estruturas metálicas com experiência e ensino médio. O salário oferecido é R$ 2.400,00, acrescido de seguro de vida e ticket alimentação.

Já em Aquidauana há três vagas para esteticista; necessário experiência e ensino fundamental. Salário de R$ 1.000.

Naviraí tem 10 vagas para auxiliar de linha de produção. Para a vaga exige-se apenas o ensino fundamental com salário de R$ 1.010,00, acrescido de vale alimentação no valor de R$ 218,00.

Em Bataguassu tem 35 vagas para auxiliar de linha de produção. Não é necessário experiência e nem escolaridade. O salário é de R$ 1.012,22, acrescido de ticket alimentação, seguro de vida e assistências médica e odontológica.

No município de Ivinhema há cinco vagas para soldador. Precisa ter experiência e ensino médio; o salário oferecido é R$ 2.400,00, acrescido de ticket alimentação e seguro de vida.

Miranda tem duas vagas para porteiro com experiência e ensino fundamental. O salário oferecido é R$ 1.200,00 acrescido de assistência médica e alojamento.

