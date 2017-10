Funtrab disponibiliza vagas de empregos no Estado

Campo Grande (MS) – Nesta semana a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS) disponibiliza centenas de vagas de empregos em 24 municípios no MS. Os interessados em uma oportunidade devem comparecer na “Casa do Trabalhador”, com CPF, RG e Carteira de Trabalho.

Em Campo Grande tem duas vagas para técnico em estética, com experiência e ensino fundamental incompleto. Salário de R$ 937,00 mais comissão. Ainda na Capital, tem 10 vagas para operador de acabamento em indústria gráfica, experiência e ensino fundamental incompleto são exigências. O salário oferecido é R$ 1.400,00.

Três Lagoas está com 80 vagas para motorista carreteiro, com CNH, experiência e ensino fundamental incompleto. O salário oferecido é R 1.926,00, acrescido de benefício no valor de (R$ 1.015,00). Também há 20 vagas para operador de colheitadeira, com CNH e ensino fundamental, não sendo necessário experiência. Salário de R$ 1.446,00.

No município de Aquidauana tem 45 vagas para trabalhador rural, sem experiência, mas necessário exige ensino fundamental incompleto. Salário oferecido de R$ 1.085,80.

Em Rio Verde há quatro vagas para sinaleiro de campo nas operações de máquinas, não precisa de experiência, mas é preciso ter ensino fundamental incompleto. Salário de R$ 1.113,00, mais ticket alimentação, alojamento e planos de cargos e salários.

No município de Paranaíba tem 35 vagas para retalhador de carne, com experiência e sem escolaridade exigida. O salário oferecido é R$ 1.230,03, mais ticket alimentação.

Mais informações no Boletim de Emprego.

Magna Melo – Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS)

Foto: Edemir Rodrigues