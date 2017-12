Funtrab disponibiliza vagas de empregos em MS

Campo Grande (MS) – A Fundação do Trabalho de Mato do Grosso do Sul (Funtrab-MS) oferece centenas de vagas de empregos no Estado. Os interessados devem comparecer em uma “Casa do Trabalhador” mais próxima, com CPF, RG e Carteira de Trabalho.

Em Campo Grande tem duas vagas para cozinheiro geral. Necessário experiência e ensino fundamental completo. Salário oferecido de R$ 1.300,00, acrescido de alojamento e cesta básica.

Na segunda maior cidade do Estado, Dourados oferta 30 vagas para operador de processo de produção. Necessário experiência e ensino fundamental incompleto. O salário é de R$ 1.142,42, acrescido de ticket alimentação, seguro de vida e assistência médica.

Já em Maracaju há seis vagas para atendente de lojas. Exigido experiência e ensino médio completo para a função. Salário oferecido é de R$ 1.116,00.

No município de Costa Rica há 10 vagas para apontador de campo. Exige somente ensino fundamental completo. O salário é de R$ 1.410,00.

Em Ivinhema tem cinco vagas para trabalhador agrícola. Necessário experiência e ensino fundamental incompleto. Salário oferecido é R$ 1.500,00, acrescido de seguro de vida e assistências médica e odontológica.

Para Nova Andradina há seis vagas de servente de pedreiro não é preciso experiência e nem escolaridade. Salário oferecido de R$ 1.366,20.

Mais informações no Boletim do Emprego.

Magna Melo – Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS)

Foto: Waldemar Hozano