Vagas de empregos são oferecidas na Capital e em cidades do interior do estado

Nesta semana a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS) está com diversas oportunidades de empregos para várias funções. As vagas estão distribuídas em 23 municípios no MS, os interessados podem procurar a “Casa do Trabalhador” com RG, CPF e Carteira de Trabalho.

Na Capital tem 20 vagas para desossador, com experiência e ensino fundamental incompleto. O salário oferecido é R$ 1.032,00, acrescidos de cesta básica, vale-transporte, uniforme e cartão no valor de R$ 109,00.

Em Nova Andradina são cinco vagas para pedreiro. Necessário ter experiência, mas não é exigido escolaridade. O salário é R$ 1.013,00 e produção.

Em Naviraí tem 25 vagas para motorista carreteiro, com experiência e ensino fundamental incompleto. O salário oferecido é R$ 1.673,00, acrescidos de ticket alimentação, assistência odontológica e seguro de vida.

Já em Rio Verde de Mato Grosso tem seis vagas para auxiliar de linha de produção, com ensino fundamental incompleto e sem experiência. O salário oferecido é R$ 937,00.

Em Três Lagoas são 12 vagas para frentista com experiência e ensino fundamental completo. O salário oferecido é R$ 1.112,00, mais ticket alimentação e assistência médica.

Mais informações no Boletim do Emprego.

Magna Melo – Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS)

Foto: Edemir Rodrigues

Veja Também

Comentários