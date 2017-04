Funtrab disponibiliza oportunidades no setor da construção civil em MS

Campo Grande (MS) – A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do sul (Funtrab) possui 31 agências “Casa do Trabalhador” em MS, que nesta segunda-feira já intermediou 131 oportunidades de empregos, no setor da construção civil, segue a lista com a descrição das vagas.

Na Capital são 15 vagas neste setor, que exige experiência e o ensino fundamental incompleto, e oferece além do salário, vale transporte, almoço e diárias, nas funções de pintor de obras (5 vagas) com salário R$, 1.394,00, para ajudante de obras (5) com salário de R$ 1.145,00 e para pedreiro (05) com salário de R$ 1.393,00.

Em Três Lagoas são 13 vagas no setor que, além do salário, são oferecidos vale transporte, ticket alimentação e alojamento. Nas funções de ajudante de obras (8) com experiência, o salário oferecido é de R$ 1.480,00. Para pedreiro (2) exige-se somente experiência e o salário oferecido é de R$ 2.500,00. E para armador de ferros (3) também com experiência, o salário é de R$ 2.500,00.

No município de Costa Rica há oportunidades para soldador (6 vagas) que não exige experiência e oferece salário de R$ 1.450,00.

Em Sonora são vagas para pedreiro (3), que não exige experiência e nem escolaridade, com rendimento mensal de R$ 1.966,80, mais assistências médica e odontológica e ainda seguro de vida.

Em Naviraí há oportunidade para pedreiro (6) que exige experiência e o ensino fundamental incompleto, o salário é de R$ 1.280,00 e para armador de ferros (2) vagas temporária por 90 dias, que exige experiência e o ensino fundamental incompleto com salário de R$ 1.656,60.

No município de Nova Andradina há vagas para pedreiro (5) que exige experiência e o ensino fundamental, o salário oferecido é de R$ 1.100,00 e mais hora extra.

Os interessados podem procurar a “Casa do Trabalhador” em seu município. Com RG, CPF e Carteira de Trabalho em mãos. Mais informações no site.

Magna Melo – Fundação do Trabalho de Mato Grosso do sul (Funtrab)

Foto: Arquivo

