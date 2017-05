Funtrab disponibiliza oportunidades de empregos em MS

Campo Grande (MS) – A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do sul (Funtrab) disponibiliza diversas oportunidades de empregos na capital e no interior do Estado. São vagas para várias funções, com exigências específicas estabelecidas pelos empregadores.

Na Capital há 50 vagas para menor aprendiz, com idade de 14 aos 16 anos, é exigido ensino médio incompleto e disponibilidade de horário, o salário oferecido é de R$ 660,00, acrescidos de vale transporte no valor de R$ 110,00.

No interior há vagas em Três Lagoas com 157 oportunidades para motorista carreteiro, que não exige experiência, mas é necessário ensino médio e CNH, o salário de R$ 1.679,60.

No município de Sidrolândia há 78 vagas para alimentador de linha de produção, que exige o ensino fundamental incompleto e não exige experiência, o salário oferecido é de R$ 1.071,00, acrescidos de assistência médica e cesta básica.

Os interessados podem procurar a “Casa do Trabalhador” em seu município, com RG, CPF e Carteira de Trabalho. Mais informações no site da Fundação.

