Funtrab disponibiliza oportunidades de emprego para auxiliar de limpeza e cozinheiro hospitalar

Todas as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso - Foto: Divulgação

Atenção homens e mulheres com ensino fundamental completo que queiram recolocação no mercado de trabalho. Nesta semana, a Fundação do Trabalho de MS (Funtrab) seleciona candidatos para auxiliar de limpeza e cozinheiro hospitalar.

Confira abaixo o nº de vagas, requisitos e benefícios:

Auxiliar de limpeza(15 vagas) – ter experiência de 6 meses para trabalhar quatro horas por dia em limpeza geral em farmácias, sendo de segunda a sábado, das 8 às 12horas. O local será pré-determinado pela empresa. O salário é de 562,80 mais R$220 de vale alimentação, além de vale-transporte.

Cozinheiro hospitalar (4 vagas) –ter experiência mínima de seis meses comprovados em carteira de trabalho. Será para realizar atividades diversas prestando apoio aos cozinheiros, açougueiros, confeiteiros, e saladeiros, mantendo limpo e organizado a área de preparação dos alimentos, bem como realizar as atividades em conformidade com as normas e procedimentos. O salário é de R$ 1.427,29, mais vale-transporte. Os demais benefícios serão informados na entrevista.

Todos os candidatos devem se cadastrar na Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7 às 17 horas, munidos de RG, CPF e Carteira de Trabalho (originais). Todas as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso.