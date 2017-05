Funtrab disponibiliza modelo de currículo padrão para os trabalhadores no MS

Campo Grande (MS) – Para beneficiar os trabalhadores a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) oferece vários serviços gratuitos, dentre eles, a impressão de currículo, para que os trabalhadores possam levar nas empresas que disponibilizam vagas de empregos. Este currículo é gerado automaticamente no sistema operacional da intermediação de mão de obra, com os dados fornecidos pelos trabalhadores que tem cadastro na Funtrab. É um modelo padronizado pelo Ministério do Trabalho.

Além da impressão do currículo, o trabalhador encontra nas “Casas do Trabalhador” os serviços de emissão de Carteira de Trabalho, entrada ao seguro-desemprego, vagas de empregos, disponibilidade ao microcrédito, qualificação social e profissional, e fomento ao empreendedorismo.

A Fundação é um órgão do Governo do Estado que atua há cerca de 40 anos no MS. Possui 31 agências públicas com a missão de contribuir com as políticas públicas de geração de emprego e renda. Os trabalhadores que necessitam de alguns dos serviços citados podem procurar a “Casa do Trabalhador” em seu município.

Mais informações no site da Fundação.

Magna Melo ( Fundação do Trabalho de MS)

Foto: Edemir Rodrigues

Veja Também

Comentários