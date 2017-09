Funtrab disponibiliza diversas oportunidades de empregos em MS

Campo Grande (MS) – A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS) oferece centenas de vagas de empregos, distribuídas em 23 municípios no Estado. São vagas para diversas funções e com exigências específicas. Os interessados devem procurar a “Casa do Trabalhador” mais próxima, com CPF, RG e Carteira de Trabalho.

Na Capital tem seis vagas para auxiliar técnico em refrigeração com experiência e ensino fundamental. Salário oferecido de R$ 937,00, acrescido de comissão e almoço.

No município de Costa Rica há seis vagas para mecânico com experiência e ensino fundamental. Salário oferecido de R$ 1.400,00.

Em Ivinhema há 10 vagas para porteiro, não há necessidade de experiência, mas é preciso ter ensino fundamental. O salário oferecido é R$ 957,00, acrescido de gratificação e vale-alimentação (R$ 198,00). E mais 10 vagas para vigilante, com experiência e ensino fundamental, sendo o salário de R$ 1.244,55, e mais 30% de adicional de periculosidade e ticket alimentação.

No município de Nova Alvorada do Sul tem 50 vagas para operador de telemarketing. Os interessados não precisam ter experiência, mas é importante o ensino médio incompleto. O salário oferecido é R$ 945,00.

Mais informações no Boletim do Emprego.

Magna Melo – Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS)

Foto: Edemir Rodrigues

