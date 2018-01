Funtrab disponibiliza 41 vagas para construção civil

A empresa contratante exige experiência e disponibilidade de horário para o trabalho e viagem - Foto: Arquivo

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) está com diversas vagas em diferentes funções, para profissionais da construção civil. Os interessados podem comparecer na “Casa de Qualificação”, localizada na Rua 7 de setembro, 912, das 07 às 17h: 30, com CPF, RG e Carteira de Trabalho.

A empresa contratante exige experiência e disponibilidade de horário para o trabalho e viagem. O salário é igual para todas as funções, no valor de R$1.363,00, acrescidos de vale-transporte e alojamento. Segue a lista com os detalhes das vagas: