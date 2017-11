Funtrab deve atender centenas de pessoas durante mutirão na Capital

Campo Grande(MS) – Vagas de emprego, seguro-desemprego e Carteira de Trabalho são as demandas do trabalhador no atendimento no “mutirão” que a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS) realiza nesta sexta-feira (24.11) em frente à rua 13 de Maio, 2.773, na Capital.

Trabalhadores aprovaram a iniciativa do atendimento, mesmo que de forma emergencial. É o caso de Maria Clotilde Fernandes, ela procurou pelo serviço de seguro-desemprego enquanto e Sandra Lino da Silva conseguiu encaminhamento à uma vaga de emprego. Ambas afirmaram que necessitavam dos benefícios há alguns meses e enfrentaram dificuldade, após a ocorrência de incêndio no prédio da Funtrab-MS.

Outro que achou positiva a iniciativa foi o pedreiro Jorge Mundim que, aos 62 anos, vem encontrando dificuldade na recolocação para o mercado de trabalho. Após ser atendido e conseguir encaminhamento, comentou que a “iniciativa dá novas esperanças. Na minha idade as pessoas acham que não tenho condições de trabalhar, mas acredito que vou conseguir”.

Com objetivo de diminuir a demanda, ações idênticas serão realizadas nas próximas sextas-feiras 1º, 8 e 15 de dezembro. Acompanhando a movimentação das pessoas, o diretor-executivo da Funtrab, Anivaldo Cardoso, afirmou que “o acidente ocorrido não tirou o ânimo da equipe. Nosso objetivo é atender o trabalhador da melhor maneira possível, independentemente das condições que dispusermos”.

Texto e foto: Waldemar Hozano – Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS)