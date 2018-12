Funtrab da Capital oferece 89 vagas de trabalho

Campo Grande (MS) – Ainda dá tempo de encerrar 2018 com emprego garantido. Nesta quarta-feira (26.12), após as celebrações de Natal, a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS) oferece 89 vagas de trabalho, em Campo Grande.

As vagas são para diversos setores, sendo que alguns destaques são: balconista de açougue (6), farmacêutico em bioquímica clínica (4), instalador de alarme (2), operador de caixa (7), porteiro (4) e técnico de laboratório de análises clínicas (10).

Os interessados podem conferir a lista completa de vagas de emprego para Campo Grande. Quem quiser concorrer a uma das oportunidades, deve comparecer à sede da Fundação, na rua 13 de Maio, 2.773 Centro.

Os atendimentos são feitos das 7h às 17h, de quarta a sexta-feira (26 a 28.12), retornando no dia 2 de janeiro. Para o cadastro, os candidatos precisam levar os documentos pessoais: RG, CPF e Carteira de Trabalho – homens precisam levar a carteira de reservista.

Paula Vitorino – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Xuxa