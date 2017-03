Funtrab abre vagas para Pessoas Com Deficiência (PCD) nas funções de enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta

Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul / Reprodução

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) oferece 27 vagas exclusivas para Pessoa Com Deficiência (PCD), para trabalhar no setor de saúde. Os interessados em preencher alguma das oportunidades ofertadas, devem comparecer à Rua 13 de maio, 2.773 – Centro, no "setor de Assistência Social", com RG, CPF e Carteira de Trabalho.

São três vagas para cada função, com exigências pertinentes as profissões, em todas as oportunidades a empresa exige que o candidato tenha experiência, e oferece salário, ticket alimentação e assistência médica, segue a lista com as vagas:

Vagas para nível superior

Há oportunidades para analista de laboratório químico (03 vagas), exige-se ensino superior (farmácia). O salário oferecido é de R$ 2.983,87. Além dessas há vagas para enfermeiro (03 vagas), exige-se ensino superior (enfermagem), o salário oferecido é de R$ 3.142,99.

Para farmacêutico (03 vagas) exige-se ensino superior, salário oferecido é de R$ 2.983,87. Também há oportunidades para fisioterapeuta (03 vagas), exige – se ensino superior (fisioterapia), salário oferecido é de R$ 2.983,87.

Vagas para Nível Médio

Há vagas na função de atendente de farmácia (03 vagas) o salário oferecido é de R$ 1.174,55. Tem oportunidade para recepcionista atendente (03 vagas), o salário oferecido é R$ 1.500,30.

Também há vagas para técnico em enfermagem (03 vagas), o salário é R$ 1.514,32. E ainda oportunidades para técnico de laboratório em patologia clínica (03 vagas) salário R$ 1.514,32, e para técnico em radiologia, com salário de R$ 1.611,73.

Todas essas oportunidades são para PCD. A Funtrab atende de segunda a sexta-feira, das 7 às 13 horas. As vagas de empregos são rotativas, podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso.

