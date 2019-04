Funtrab abre processo seletivo para técnicos de enfermagem

Campo Grande(MS) – Nesta semana, a Fundação do Trabalho de MS (Funtrab), vinculada à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), realiza processo seletivo para candidatos que desejam recolocação na área de enfermagem.

Um grande hospital da capital disponibiliza dez vagas para técnico de enfermagem, confira os requisitos e benefícios:

Técnico de enfermagem – ter ensino médio completo e no mínimo, seis meses de experiência comprovados em carteira, com conhecimento técnico da área e disponibilidade de horário, pois o trabalho é por turno de escala. É necessário ter experiência em qualquer segmento da enfermagem, para trabalhar em diversos setores do hospital, (pediatria, cirurgia, áreas clinicas etc.). Terá a supervisão do enfermeiro, trabalhando em conformidade com as normas, organizando o ambiente de trabalho e todos os serviços inerentes à função específica.

Paga-se salário de R$ 1.525,67, vale-transporte e adicional de 20% de insalubridade.

Os interessados devem se cadastrar na Funtrab, à Rua 13 de maio, 2.773, de segunda a sexta, das 7 às 17 horas, munidos de RG, CPF e Carteira de Trabalho.

Cláudia Yuri – Fundação do Trabalho de MS (Funtrab).