Funsat tem vagas para auxiliar de cobrança, de escrituração fiscal e de linha de produção

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência de Emprego da Fundação Social do Trabalho (Funsat), oferece nesta quinta-feira (2) diversas vagas, entre elas para auxiliar de cobrança (estágio), auxiliar de escrituração fiscal, auxiliar de linha de produção (aprendiz) e açougueiro desossador.

Para a vaga de auxiliar de cobrança (estágio) estão sendo oferecidas 10 vagas para acadêmicos da área de Administração, Ciências Contábeis e Economia. Os candidatos precisam ter conhecimento em informática e estar cursando ensino superior, pelo menos no 2º período, nas áreas de Administração, Ciências Contábeis e Economia. O salário oferecido é de R$ 2.500,00 mais vale-transporte.

Já para a vaga de auxiliar de escrituração fiscal, o candidato precisa ter experiência na função para realizar a rotina de apuração de impostos: ICMS, ST, GIA ST, PIS, COFINS, IRPJ, parcelamentos fiscais e guia FADEF, SPED fiscal e DCTF, conhecimento em lucro real e lucro presumido e domínio no sistema SCI sistemas contábeis. A vaga exige ensino superior incompleto (cursando o 3º período de Ciências Contábeis). O salário oferecido é de R$ 1.600,00 mais vale transporte.

A vaga de auxiliar de linha de produção (aprendiz) exige que o candidato esteja cursando o ensino médio. O salário oferecido é de R$ 638,72 mais vale-transporte e refeição.

Para auxiliar de açougueiro desossador, o candidato deve ter experiência e prática em desossa e corte de carnes, atendimento ao cliente e que resida preferencialmente na região do Jardim Noroeste. A vaga exige ensino fundamental completo. O salário oferecido é de R$ 500,00 mais vale-transporte e comissão.

Serviço:

A Agência de Empregos da Funsat realiza os serviços de habilitação ao seguro-desemprego, Carteira de Trabalho, cursos de qualificação profissional e disponibiliza vagas exclusivas para pessoas com deficiência. Os (as) interessados (a)s devem comparecer munidos dos documentos pessoais: RG, CPF, CTPS e Comprovante de residência. A Funsat atende de 2ª a 6ª feira, das 07h às 17h.

A sede da Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória (próxima da Igreja Ortodoxa).