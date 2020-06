Funsat realizou no mês de maio 1171 seguro desemprego e viabilizou 268 novas vagas de emprego

No mês de maio a Funsat (Fundação Social do Trabalho de Campo Grande) fechou o balanço com a oferta de 268 novos empregos e a realização do atendimento de 1171, no setor do seguro desemprego - Foto: Prefeitura de Campo Grande

No mês de maio a Funsat (Fundação Social do Trabalho de Campo Grande) fechou o balanço com a oferta de 268 novos empregos e a realização do atendimento de 1171, no setor do seguro desemprego.

No mês de abril os pedidos do seguro desemprego foram bem maior com relação ao mês de maio com 2361 pedidos e a oferta de trabalho foi de 161 vagas.

Para o bom atendimento ao público e segurança a Funsat também passou a cumprir as regras de distanciamento, distribuindo máscaras aos cidadãos e aferindo a temperatura daqueles que procuram os serviços públicos.

Em parceria com da Agetec (Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação) a Funsat (Fundação Social do Trabalho de Campo Grande) passou a disponibilizar dois Totens para auto atendimento (para solicitação da Carteira de Trabalho).

A Fundação do Trabalho oferece desde 28 de maio, o serviço de Chat, por meio de link no site da FUNSAT, para tirar as dúvidas dos cidadãos e fazer alguns encaminhamentos.

A orientação é para a população evitar ir ao prédio da Funsat, localizado na Rua 14 de Julho, 992, e opte por usar as ferramentas digitais. No caso de seguro desemprego o cidadão conta com o aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” e para quem busca vagas de emprego existe o ”Sine Fácil”, ambos do Governo Federal , encontrados tanto no Google Play quanto na Apple Store.

Para outros assuntos, a Funsat dispõe do teleatendimento pelo telefone 4042-0585 das 07h30 às 13h30. O atendimento presencial também está sendo realizado entre as 07h30 e 13h30.