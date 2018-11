Funsat realiza processo seletivo nesta sexta-feira para vagas temporárias

A entrevista acontece hoje até às 13h - Foto: Reprodução

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência de Emprego da Fundação Social do Trabalho (Funsat), realizará nesta sexta-feira (30), processo seletivo para as seguintes ocupações: copeiro, atendente de consultório, auxiliar de limpeza e digitador. As vagas são temporárias.

Para a vaga de copeiro, atendente de consultório, auxiliar de limpeza e digitador será paga uma diária de R$ 50 ,00. Serão sete dias de trabalho para todas as ocupações, e o acerto será feito no último dia de trabalho. Será paga também uma quantia de R$ 10,00 de ajuda de custo, por dia, para todas as ocupações.

E necessário também possuir condução própria. A data prevista para iniciar será até o dia 11 de dezembro.

Mais informações no ato da entrevista que será nesta sexta-feira (30), das 8h às 13h, na sede da Funsat, que está localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, quase ao lado da Igreja Ortodoxa.