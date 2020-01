Pedagogia, RH e Direito: Confira vagas de estágio em Campo Grande

Quem está cursando a faculdade e está procurando uma oportunidade para por em prática o aprendizado, a Funsat (Agência de Emprego da Fundação Social do Trabalho) oferece nesta terça-feira (21) vagas para estágios em diversas áreas do conhecimento - Foto: Arquivo/Agência Brasil

Quem está cursando a faculdade e está procurando uma oportunidade para por em prática o aprendizado, a Funsat (Agência de Emprego da Fundação Social do Trabalho) oferece nesta terça-feira (21) vagas para estágios em diversas áreas do conhecimento.

São cinco vagas para estagiários em Pedagogia, sendo quatro para o horário das 10h30 às 16h30 e uma para 7h30 às 13h30.É necessário estar cursando do 3º ao 6° semestre. A bolsa-salário é de R$ 600,00, mais auxílio transporte de R$ 180,00.

Também há vagas para estudantes em Recursos Humanos, cursando a partir do 1° semestre. Horário das 7h30 às 13h30. Bolsa-salário no valor de R$ 600,00, mais auxílio transporte de R$ 180,00.

As vagas para estudantes de Direito, é necessário estar cursando do 4º ao 6° semestre. O horário do estágio é das 8h30 às 11h30 e das 13h às 16h. Bolsa-salário no valor de R$ 788,00, mais auxílio transporte de R$ 158,00

E para os estudantes em Ciências Contábeis é necessário estar cursando a partir do 3º semestre. Bolsa-salário varia de R$ 500,00 a R$ 788,00, mais auxílio transporte.

E para estudantes de Análise e Desenvolvimento de Sistemas é necessário estar cursando a partir do 1° semestre. Bolsa-salário varia de R$ 500,00 a R$ 750,00, mais auxílio transporte.

Também há vagas para Técnico em Administração ou Superior em Administração. É preciso estar cursando o 1 ou o 2°semestre. Horário das 12h às 18h. Bolsa-salário de R$ 700,00, mais auxílio transporte.

Serviço

A Agência de Empregos realiza os serviços de habilitação ao seguro-desemprego, Carteira de Trabalho, cursos de qualificação profissional e disponibiliza vagas exclusivas para pessoas com deficiência.

A nova sede da Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória (próxima da Igreja Ortodoxa). Mais informações no telefone (67) 4042-0585.