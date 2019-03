Funsat oferece vagas para Analista computacional, secretária executiva e técnico de refrigeração

A sede da Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória (próxima da Igreja Ortodoxa) - Foto: Divulgação

A Funsat oferece nesta segunda-feira (25) diversas oportunidades de empregos, entre elas para analista de suporte computacional, secretariado executivo e técnico de refrigeração.

Para a vaga de analista de suporte computacional é necessário formação superior completa em Engenharia da computação e/ou Ciência da Computação e/ou Técnico em Processamento de dados, com experiência comprovada em Carteira e ter disponibilidade para viagens. O salário oferecido é de R$ 1.800,00 mais vale transporte, diárias para viagem e refeição pela empresa.

Já a vaga de secretária executiva irá prestar assessoria aos executivos e realizar atendimento de pessoas, além de gerenciar informações nas agendas dos executivos, controlar correspondência física ou por e-mail, dentre outros e ter disponibilidade para viagens ao interior do estado de MS. Necessário saber falar, ler e escrever em espanhol e com conhecimento básico em Inglês. Salário negociável com empresa conforme conhecimento e experiência na função. Mais benefícios que serão informados na entrevista.

E para a vaga de técnico de refrigeração, é necessário ter experiência comprovada em carteira como técnico em manutenção de ar condicionado. Curso e certificado como técnico de refrigeração e se possível curso de NR-35. Ter disponibilidade de horário, pois segue escala de horário e folga em geral de 6×1, ou seja, segunda a segunda com uma folga na semana e um domingo ao mês. O Salário R$ 2.400,00 mais vale transporte e outros benefícios que serão informados na entrevista.

Serviço:

A Agência de Empregos da Funsat realiza os serviços de habilitação ao seguro-desemprego, Carteira de Trabalho, cursos de qualificação profissional e disponibiliza vagas exclusivas para pessoas com deficiência. Os interessados devem comparecer munidos dos documentos pessoais: RG, CPF, CTPS e Comprovante de residência. A Funsat atende de 2ª a 6º feira, das 07 às 17horas.

