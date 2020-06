Funsat oferece 56 vagas de emprego em Campo Grande

Funsat fica próxima da Igreja Ortodoxa - (Foto: Reprodução)

Para quem está procurando emprego, a Fundação Social do Trabalho (Funsat), oferece hoje (24), 56 vagas de emprego para candidatos com deficiência em Campo Grande. As oportunidades são diversas, entre elas:

Auxiliar de lanchonete - 1vaga

Auxiliar de lojas e mercados - 8 vagas

Auxiliar de limpeza - 2 vagas

Auxiliar de linha de produção - 3 vagas

Carregador - 2 vagas

Motorista de caminhão - 2 vagas

Repositor em supermercados - 26 vagas

Repositor de mercadorias - 12 vagas

Alinhador de rodas - 1 vaga

Analista administrativo - 1 vaga

Auxiliar de linha de produção - 5 vagas

Auxiliar de marceneiro - 1 vaga

Auxiliar de sushiman - 1 vaga

Auxiliar técnico de refrigeração - 1 vaga

Azulejista - 1 vaga

Balconista de açougue - 2 vagas

Cozinheiro geral - 2 vagas

Eletrotécnico - 1 vaga

Empregado doméstico nos serviços gerais - 1 vaga

Empregado doméstico arrumador - 1 vaga

As vagas estão cadastradas e os interessados podem acessar o aplicativo Sine Fácil para realizar o autoencaminhamento, ou comparecer diretamente na Fundação Social do Trabalho, localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória (próxima da Igreja Ortodoxa). O atendimento devido a pandemia da Covid-19 é das 7h30 às 13h30. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 4042-0585.