Funsat Itinerante terá edição especial na Praça Ary Coelho no dia 1º de maio

O Programa Funsat Itinerante, realizado pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Social do Trabalho (Funsat), estará na próxima segunda-feira (1º) de maio, das 8h às 14h, na Praça Ary Coelho levando orientação sobre os serviços realizados pela Agência de Emprego.

Nos demais dias da semana os serviços serão realizados em quatro bairros: Jardim Batistão, Los Angeles, Indubrasil e Estrela Dalva. O atendimento nos bairros é realizado no período da manhã das 8h às 11h, em locais previamente agendados na Funsat.

Nestes locais serão oferecidos os serviços de cadastro de trabalhadores, encaminhamentos de vagas disponíveis, orientações sobre emissão de carteira de trabalho (CTPS) e orientação sobre habilitação do seguro-desemprego.

Veja abaixo o calendário e os locais agendados:

Na segunda-feira (01.05), o atendimento será na Praça Ary Coelho (edição especial do Dia do Trabalhador), das 8 às 14h, no centro.

Terça-feira (02.05), o serviço será realizado na sede da Associação de Moradores do Jardim Batistão, na Rua Egito, 158, Bairro Jardim Batistão, das 8h às 11h.

Quarta-feira (03.05), o atendimento será no Cras Los Angeles, na Rua Afonso Celso, 885, no Bairro Los Angeles, das 8h às 11h.

Quinta-feira (04.05), o atendimento será feito no Cras Indubrasil, na Rua Galo Campina,134, no Bairro Indubrasil, das 8h às 11h.

E na Sexta-feira (05.05), o atendimento será no Cras Estrela Dalva, na Rua Palmerais, s/n, no Bairro Estrela Dalva, das 8h às 11h.

Veja Também

Comentários