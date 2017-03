Funsat Itinerante leva serviços para os bairros Indubrasil e Estrela Dalva

O Programa Funsat Itinerante, realizado pela prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Social do Trabalho, estará em dois bairros nesta semana, para levar à população informação e acesso às ações do sistema público de emprego.

Serão oferecidos os serviços de cadastro de trabalhadores, encaminhamento de vagas disponíveis, orientação sobre a emissão da Carteira de Trabalho (CTPS) e orientação sobre a habilitação do seguro-desemprego, além de informações sobre os demais serviços realizados na Funsat.

A Funsat Itinerante funciona nas quartas, quintas e sextas-feiras no período da manhã, das 8h às 11h30, e em locais previamente agendados.

Veja abaixo o calendário com a relação dos bairros em que a Funsat Itinerante vai estar nesta semana:

Nesta quinta-feira (02.03), o atendimento será na sede do CRAS Indubrasil, na Rua Galo Campina, nº 134, no bairro Indubrasil, no horário das 08h às 11h30.

Na sexta-feira (03.03), o atendimento será na sede do CRAS Estrela Dalva, na Rua Palmerais, s/n, no bairro Estrela Dalva, das 08H às 11h30.

Veja Também

Comentários