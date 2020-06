Funsat inicia a semana com 205 vagas e destaca oportunidade para analista administrativo com salário de R$ 2.400,00

Salário de R$ 2400,12 mais Assistência médica e odontológica - ( Foto: Divulgação/ CGNotícias)

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) inicia a segunda quinzena do mês de junho com pouco mais de 200 vagas para diversos segmentos e cargos, inclusive para Analista Administrativo e para concorrer a este cargo o profissional deverá ter os seguintes conhecimentos:

Experiência com controle, supervisão e distribuição de tarefas de limpeza; Criar e monitorar controles, planilhas e relatórios diversos; Controle de material e garantir a qualidade do serviço executado pela equipe. Ensino Superior cursando em Administração.

Salário de R$ 2400,12 mais Assistência médica e odontológica, Cesta básica, estacionamento ou vale-transporte, alimentação na empresa e descontos em algumas lojas conveniadas.

As demais ocupações podem ser consultadas no link http://www.campogrande.ms.gov.br/funsat/artigos/vagas-ofertadas/

Profissionais interessados e com experiência deverão comparecer à sede Funsat ou acessar o aplicativo Sine Fácil para ter acesso a mais informações.

Já as empresas que precisem contratar profissionais deste ou de outro segmento, conte com o apoio da equipe técnica de intermediação da Funsat, basta ligar para 4042-0585 e cadastrar suas vagas.