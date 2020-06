Funsat disponibiliza mais de 200 vagas para cargos com salários que variam de R$ 1.150 A R$4.000

A Fundação Social do Trabalho inicia a semana com 215 oportunidades disponíveis no mercado de trabalho de Campo Grande. Entre os diversos cargos disponibilizados, há vagas para cargos Técnicos e uma para Engenheiro Mecânico - Foto: Prefeitura de Campo Grande

A Fundação Social do Trabalho inicia a semana com 215 oportunidades disponíveis no mercado de trabalho de Campo Grande. Entre os diversos cargos disponibilizados, há vagas para cargos Técnicos e uma para Engenheiro Mecânico.

1 vaga para Eletrotécnico: com prática em manutenção, conhecimento em eletroeletrônico e equipamentos hidráulicos, o candidato deverá ter experiência com quadros elétricos. Salário de R$ 1700,00 mais benefícios que serão informados na entrevista.

1 vaga para Técnico de Apoio ao Usuário de Informática (helpdesk): o profissional fará a configuração e instalação de impressora. É necessário cursar Técnico em Informática ou Eletrônica e ter CNH. Salário de R$ 1350,00 mais benefícios.

2 vagas para Técnico em Nutrição: Acompanhará o preparo e distribuição das refeições. Ter formação completa em Técnico de Nutrição e Carteira CRN atualizada. Disponibilidade para trabalhar em sistema de escala 12×36. Salário R$ 1150,00 mais benefícios.

1 vaga para Engenheiro Mecânico: o candidato deverá apresentar experiência em gestão de projetos na parte de planejamento e controle, além de possuir conhecimento na área de mineração e siderurgia. A vaga exige graduação em Engenharia Mecânica e curso Project ou Primavera. Salário R$ 4000,00 mais benefícios. O profissional deverá ter disponibilidade para viagens.

Além destas citadas, outras vagas podem ser acessadas no site da Funsat.

As vagas já estão cadastradas e os interessados podem acessar o aplicativo Sine Fácil para realizar o autoencaminhamento, ou comparecer diretamente na Fundação Social do Trabalho, localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória (próxima da Igreja Ortodoxa). O atendimento devido a pandemia da Covid-19 é das 7h30 às 13h30. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 4042-0585.Profissionais interessados e com experiência deverão comparecer na Funsat ou acessar o aplicativo Sine Fácil para ter acesso a mais informações.

Já as empresas que precisem contratar profissionais deste ou de outros segmentos, conte com o apoio da equipe técnica de intermediação da Funsat. Basta ligar para 4042-0585 e cadastrar suas vagas.