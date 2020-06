Funsat disponibiliza 209 vagas de emprego em Campo Grande nesta quarta-feira

Já as empresas que precisem contratar profissionais deste ou de outros segmentos, conte com o apoio da equipe técnica de intermediação da Funsat - (Foto: Divulgação)

Quarta-feira (10) véspera de feriado recheada de oportunidades de trabalho em Campo Grande. A Funsat está com 209 oportunidades disponíveis no mercado de trabalho. Entre os diversos cargos disponibilizados, os destaques são as vagas na área automotiva para profissionais com experiência em mecânica e alinhamento. Confira:

1 vaga para Alinhador de rodas: Com experiência em alinhamento e balanceamento. Salário de R$ 1450,00 mais vale-transporte

3 vagas para Mecânico de veículos: Experiência em mecânica geral, tais como suspensão e freio. Salários variam de R$ 1500,00 a 2000,00 mais benefícios.

1 vaga para Mecânico de motor a diesel: a vaga exige experiência na função e o profissional dever ter disponibilidade para viagens. Salário inicial de R$ 3000,00 mais benefícios.

1 vaga para Torneiro Mecânico: com experiência em serviços de desempeno, soldagem, pintura, diamantação e reforma em geral de rodas de ferro e de liga leve, de automóveis e motocicletas. Salário e bonificações serão combinadas na entrevista.

Além destas citadas, outras vagas podem ser acessadas no site da Funsat.

As vagas já estão cadastradas e os interessados podem acessar o aplicativo Sine Fácil para realizar o autoencaminhamento, ou comparecer diretamente na Fundação Social do Trabalho, localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória (próxima da Igreja Ortodoxa). O atendimento devido a pandemia da Covid-19 é das 7h30 às 13h30. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 4042-0585.Profissionais interessados e com experiência deverão comparecer na Funsat ou acessar o aplicativo Sine Fácil para ter acesso a mais informações.

Já as empresas que precisem contratar profissionais deste ou de outros segmentos, conte com o apoio da equipe técnica de intermediação da Funsat. Basta ligar para 4042-0585 e cadastrar suas vagas.