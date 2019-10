Funsat abre processo seletivo para mais de 290 vagas em diversas áreas

São várias vagas para diversos cargos - Foto: Divulgação

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) abre nesta sexta-feira (4) processo seletivo para diversas áreas: chefe de seção, operador de loja, repositor, chefe administrativo, assistente de T.I, cartazista, chefe de manutenção, auxiliar de manutenção, nutricionista, cozinheiro, auxiliar de cozinha, operador de caixa, atendente de cafeteira, televendas, conferente, operador de empilhadeira, auxiliar de depósito, empacotador, fiscal de caixa, cadastro, operador de recebimento, fiscal de caixa, operador de caixa, chefe de prevenção, fiscal de loja, chefe de atendimento, atendente de vendas, e auxiliar de recursos humanos. A seleção acontece na sede da fundação.

Para a vaga de Chefe de seção: é necessário que a pessoa seja flexível, proativo, ágil, organizado, disposto para lidar com trabalhos operacionais e tenha gestão de equipes. Imprescindível experiência mínima de 6 meses como Chefe ou líder em atacado ou varejo. Exige-se ainda conhecimento do Setor de Perecíveis, familiaridade com computadores e Ensino Médio Completo. Desejável superior.

Operador de Loja: é necessário agilidade, organização, proatividade, maturidade e flexibilidade. Desejável vivência no atacado ou varejo no Setor de Perecíveis. Familiaridade com computadores e Ensino Médio Completo

Operador de Loja Repositor – Características necessárias: ágil, com vontade de trabalhar e com disponibilidade de horário. Não é exigido experiência. Ensino Médio Completo.

Chefe de Seção – Características exigidas para a vaga: flexível, gestão de equipe, formador de pessoas, proativo, ágil, organizado, disposto para lidar com trabalhos operacionais. Imprescindível experiência mínima de 6 meses como Chefe ou líder no setor. Vivência no atacado ou varejo. Conhecimento do Setor de Horti Fruti. Familiaridade com computadores. Ensino Médio Completo, desejável superior.

Operador de Loja – Características: ágil, organizado, proativo, maduro e flexível. Indispensável vivência no atacado ou varejo. Conhecimento do Setor de Hort Frut (com frutas, verduras e legumes). Familiaridade com computadores. Ensino Médio Completo. Operador de Loja Repositor Características: ágil, com vontade de trabalhar e com disponibilidade de horário,. Não é exigido experiência. Ensino Médio Complet

Chefe de Seção – é necessário que a pessoa seja flexível, tenha gestão de equipe, seja formador de pessoas, proativo, ágil, organizado, disposto para lidar com trabalhos operacionais. Imprescindível experiência mínima de 6 meses como Chefe ou líder no setor. Vivência no atacado ou varejo. Conhecimento do Setor de Perecíveis. Familiaridade com computadores. Ensino Médio Completo, desejável que tenha ensino superior.

Operador de Loja: ágil, organizado, proativo, maduro e flexível. Indispensável vivência no atacado ou varejo. Conhecimento do Setor de Mercearia (produtos de seca doce, seca salgada, bebidas, perfumaria e/ou limpeza). Familiaridade com computadores. Ensino Médio Completo.

Operador de Loja Repositor – Características necessárias: agilidade, vontade de trabalhar e disponibilidade de horário. Não é exigido experiência. Ensino Médio Completo.

Chefe Administrativo – Características necessárias: comprometimento e responsabilidade, simpatia e cordialidade, bom relacionamento, visão analítica, detalhista e com senso de urgência, conhecimento e experiência anterior em rotinas administrativas. Desejável estar cursando Ensino Superior, mas pode-se considerar bons profissionais com Ensino Médio completo. Necessário conhecimento em Pacote Office intermediário e Disponibilidade de horário

Assistente T.I – Características: ser uma pessoa disposta, disponível, proativo e gostar de serviços operacionais. Conhecimento em sistemas Linux e Windows. Saber fazer instalação de programas. Desejável estar cursando Ensino Superior ou curso técnico na área.

Cartazista: Características: responsável, organizado, criativo e proativo. Conhecimento com produção de letreiros, desenhos, cartaz com ótima letra e escrita de gramática, familiaridade com computadores e pacote office. Ensino Médio Completo, desejável superior.

Chefe de Manutenção I Chefe de Manutenção: Características: flexível, gestão de equipe, formador de pessoas, proativo, ágil, organizado, disposto para lidar com trabalhos operacionais. Possuir conhecimento e experiência com elétrica e refrigeração, hidráulica, manutenção em geral e indispensável curso de NR10. Ensino Médio Completo ou formação técnica em áreas correlacionadas

Auxiliar de Manutenção Auxiliar de Manutenção. Características: proativo, disposto aprender, disponível e que goste de serviços operacionais. É Indispensável conhecimento na função e curso NR10. Ensino Médio Completo ou formação técnica em áreas correlacionadas

Nutricionista – Características: calmo, gestão de equipe, organizado, disponível e criativo. Indispensável conhecimento e experiência na função em cozinha Industrial.Ensino Superior Completo. Possuir CRN

Cozinheiro – Características: calmo, goste de cozinhar, criativo e organizado. Indispensável conhecimento na função em cozinha industrial. Ensino Médio Completo.

Auxiliar de Cozinha – Características: disposto, goste de mexer com alimentos e organizado. É indispensável experiência na função em alimentação, preparo de refeições e em merendas. Ensino Médio Completo.

Chefe de Seção – Características: flexível, tenha gestão de equipe de grande volume, formador de pessoas, proativo, ágil, paciente, organizado, disposto para lidar com trabalhos operacionais e que gosta de atender ao cliente. Imprescindível experiência mínima de 6 meses como Chefe ou líder no setor. Vivência no atacado ou varejo. Conhecimento do Setor de Frente de Caixa. Familiaridade com computadores. Ensino Médio Completo, desejável superior.

Operador Caixa Cafeteria – Características: simpático, goste de servir e trabalhar com alimentos.Experiência em lanchonetes, cafeterias, saiba manusear caixa touch screen. Desejável experiência com atendimento ao público. Ensino Médio Completo.

Atendente de Cafeteria – Características: ágil, com vontade de trabalhar e com disponibilidade de horário Não é exigido experiência. Ensino Médio Completo.

Operador de Televendas – Características: ágil, concentrado, com vontade de trabalhar e que se relacione bem com o cliente, foco em resultados. Imprescindível experiência com vendas e negociação em qualquer segmento. Ensino Médio Completo, desejável superior.

Chefe de Seção – Características: flexível, tenha gestão de equipe, formador de pessoas, proativo, ágil, organizado, disposto para lidar com trabalhos operacionais e resolução de conflito Imprescindível experiência mínima de 6 meses como Chefe ou líder no setor. Vivência no atacado ou varejo, já tenha trabalhado com recebimento de grande volume. Ensino Médio Completo, desejável superior.

Operador De Loja Pleno Conferente – Característica: proativo, centrado e maduro. Experiência de mínimos seis meses com conferência de grande volume de mercadoria. Facilidade para usar equipamentos eletrônicos. Ensino Médio Completo

Operador de Empilhadeira – Características: maduro, concentrado e responsável. Indispensável conhecimento na função e curso obrigatório SENAI. CNH B. Ensino Médio Completo.

Operador de Loja Auxiliar de Depósito – Características: ágil, com vontade de trabalhar e com disponibilidade de horário, somente masculino. Não é exigido experiência. Ideal para candidatos que já trabalharam como ajudante na construção civil ou com carga e descarga. Ensino Médio Completo ou Cursando.

Chefe de Seção – Características: flexível, tenha gestão de equipe, formador de pessoas, proativo, ágil, organizado, resolução de conflito e disposto para lidar com trabalhos operacionais. Imprescindível experiência mínima de 6 meses como Chefe ou líder no setor. Vivência no atacado ou varejo. Ter atuado com impostos, tributos e volume de notas fiscais. Familiaridade com computadores. Conhecimento no setor de almoxarifado será um diferencial. Ensino Médio Completo, desejável superior.

Operador De Loja Pleno, Operador de Recebimento Características: organizado, maduro, dinâmico, proativo, que resolva conflitos. Experiência com sistema, digitação e lançamento de entrada e saída de notas fiscais. Familiaridade com computadores. Ensino Médio Completo.

Operador De Loja Pleno Cadastro – Características: ágil, concentrado, com vontade de trabalhar e que se relacione bem com o cliente. Desejável habilidade com computador, fácil digitação e atendimento ao cliente. Ensino Médio Completo

Chefe de Seção – Características: flexível, tenha gestão de equipe de grande volume, formador de pessoas, proativo, ágil, paciente, organizado, disposto para lidar com trabalhos operacionais e que gosta de atender ao cliente. Imprescindível experiência mínima de 6 meses como Chefe ou líder no setor. Vivência no atacado ou varejo. Conhecimento do Setor de Frente de Caixa. Familiaridade com computadores. Ensino Médio Completo, desejável superior.

Operador de Loja Pleno Fiscal de Caixa – Características: ágil, proativo, boa comunicação. Experiência com as rotinas de fiscal de caixa: organizar a distribuição dos operadores conforme escala realizada, agilizar o fundo de troco (numerário), cancelar item no PDV através de uma senha de autorização. Familiaridade com computadores. Ensino Médico Completo.

Operador de Caixa – Características: ágil, com vontade de trabalhar e com disponibilidade de horário. Não é exigido experiência. Ensino Médio Completo.

Empacotador – Características: ágil, com vontade de trabalhar e com disponibilidade de horário. Não é exigido experiência. Ensino Médio Completo.

Chefe de Seção – Características: proativo, goste de pessoas, organizado, comunicativo, rápido e dinâmico. Imprescindível experiência mínima de 6 meses como Chefe de RH: Processo de Admissão, Demissão, Folha de Ponto, Recrutamento e Seleção, Férias e Benefícios. Desejável pacote office intermediário.Ensino Superior Cursando ou Completo (Gestão de RH, Administração ou Psicologia), Auxiliar de RH Auxiliar de Recursos Humanos Características: simpática, que goste de servir, atender o cliente e ágil. Indispensável experiência em Departamento De Pessoal e conhecimento em sistema integrado. Desejável pacote office intermediário.Ensino Superior Cursando ou Completo (Gestão de RH, Administração ou Psicologia).

Chefe Prevenção de Perdas I Chefe de Prevenção e Perdas – Características: sério, focado em resultados, facilidade em resolução de conflito organizado e gestão de equipe. Imprescindível experiência mínima de 6 meses como Chefe ou líder no setor. Vivência no atacado ou varejo. Desejável pacote office intermediário.Ensino Médio Completo.Operador De Loja Pleno Fiscal de Loja Características: sério, reservado, organizado e disciplinado. Desejável experiência como vigilante ou fiscal, perfil mais administrativo, para executar atividades como relatório de quebras, inventário e funções operacionais para piso de loja.Ensino Médio Completo.

Chefe Atendimento – Características: Foco em Resultados, Gestão de Pessoas e Proativo. Imprescindível experiência mínima de 1 ano como Líder em Vendas de Cartão ou Financeira.Ensino Médio Completo, desejável superior.

Atendente de Loja – Características: Detalhista, organizado, estrategista, iniciativa, impulso, prático, movido a desafios. Desejável experiência com vendas ativa ter trabalhado anteriormente com comissão e metas, conhecimento em matemática financeira. Ensino Médio Completo

Os benefícios:

Assistência Médica

Assistência Odontológica

Refeitório no Local

Cesta Básica

Seguro de Vida

Auxilio Funeral

Cooperativa de Crédito

Kit Material Escolar

Enxoval do Bebe

Cartão da Mamãe

Participação nos Lucros

Parceria Academias

A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho 992, Vila Glória, para mais informações ligar no telefone (67) 4042-0585.