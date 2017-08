Fundado em 2017, Conselho de Reitores dá posse a nova diretoria nesta manhã

A primeira diretoria do Conselho de Reitores de Instituições de Ensino Superior de Mato Grosso do Sul (Crie-MS) será empossada nesta segunda-feira (21), juntamente com a cerimônia de fundação do Conselho, às 9h, no plenário Júlio Maia, da Assembleia Legislativa em Campo Grande. Fruto de uma ação pioneira no Estado, o grupo reúne os reitores Marcelo Turine (UFMS), Liane Maria Calarge (UFGD), Luiz Simão Staszczak (IFMS), Leocádia Aglaê Petry Leme (Uniderp), Padre Ricardo Carlos (UCDB) e Fábio Edir dos Santos Costa (Uems).

O Conselho tem o objetivo de fortalecer a educação superior e possibilitar que os conhecimentos produzidos nas Instituições de Ensino Superior subsidiem de forma mais efetiva o desenvolvimento do Estado.

O último encontro do grupo, em junho, marcou a eleição da primeira diretoria do Crie-MS, em mandato que seguirá até o final de 2018. Tomarão posse o reitor da Uems, Fábio Edir dos Santos Costa, que foi eleito presidente do Conselho, acompanhado pelo reitor da UCDB, Padre Ricardo Carlos, que assume a vice-presidência.

Estará presente na solenidade, de proposição do deputado Junior Mochi, o ministro de Estado da Educação, Mendonça Filho.

Segundo Fábio Edir, a união das universidades representa um momento histórico para o Estado. “Nunca houve uma ação como essa, com o tamanho da representatividade e da importância que nós vimos aqui hoje. A educação superior de Mato Grosso do Sul inovou e mais uma vez fez história no Estado”, disse Fábio Edir.

Entre os primeiros encaminhamentos traçados pela união das universidades, cinco áreas de atuação foram apontadas como prioritárias: ciência tecnologia & inovação; excelência na educação básica e superior; internacionalização e mobilidade acadêmica; turismo e cultura; e comunicação científica. “Com a força das universidades eu tenho certeza que nós vamos virar referência para que outros Estados façam ações semelhantes em prol do desenvolvimento do País e de cada região”, afirma Fábio Edir.

Veja Também

Comentários