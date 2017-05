Fundação Manoel de Barros realiza Brechó do Bem para ajudar projetos sociais

A Fundação Manoel de Barros (FMB) realiza nos dias 5 e 6 de maio o Brechó do Bem, com o intuito de angariar recursos para investir nos projetos da instituição e doar parte da renda a Rede Feminina de Combate ao Câncer.

Estarão disponíveis roupas, sapatos e acessórios de excelentes marcas a preços acessíveis. "Realizamos uma campanha de mobilização com os amigos da Fundação e com nossa rede de contatos para concretizarmos esta ação. Estamos com produtos de excelente qualidade, tanto masculinos quanto femininos. E o recurso além de ajudar nos projetos da FMB irá parte para a Rede Feminina, uma entidade que temos muito carinho pelo trabalho que desenvolvem. Então, convidamos a visitarem Brechó do Bem, pois além de levar uma peça de qualidade para casa a pessoa estará colaborando com projetos sociais", declara o diretor da FMB, Marcos Henrique Marques.

O Brechó do Bem será realizado no dia 05 (sexta-feira) durante todo o dia, e no dia 06 (sábado), até às 14h. O endereço é rua Ceará, 119, ao lado da Uniderp.

Veja Também

Comentários