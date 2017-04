Fundação do Trabalho oferece vagas no curso de “Empoderamento da Mulher”

Campo Grande (MS) – A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) está com inscrições abertas para formar mais uma turma de qualificação social, no curso de “Empoderamento da Mulher”. O público alvo são mulheres que querem se desenvolver pessoal e profissionalmente. O início do curso será na próxima segunda (10), das 14h às 17h30, na “Casa de Qualificação” da Funtrab, localizado na rua 7 de setembro, 912 Centro. Mais informações: (67) 3398-8900, ou 98116-2626.

O empoderamento busca a elevação do nível de consciência e de autoconhecimento, autoestima, autoconfiança e responsabilidade sobre saúde mental, física, espiritual e social. Além do aumento da inteligência emocional para o controle de impulsos e a canalização das emoções de forma adequada, ajuda na melhoria da comunicação e relacionamentos.

O projeto elaborado pela psicóloga e coaching da Funtrab e do Pro-Eva, Giseli Oliveira, terão 10 encontros, as segundas e quartas-feiras, com carga horária de 40 horas, com palestras e dinâmicas de grupo. O conteúdo programático é: Sabotadores do sucesso pessoal e profissional; Inteligência emocional; Comunicação eficaz; Autoestima e autoimagem e Relacionamento. O curso é realizado por meio de palestras, vivências psicológicas e técnicas de coaching.

Magna Melo – Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab)

Foto: Arquivo

