Fundação do Trabalho oferece 118 vagas de emprego para Campo Grande nesta terça

Interessados devem se cadastrar na Funtrab presencialmente - Arquivo

A Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) oferece 118 vagas de emprego para Campo Grande nesta terça-feira (2). As oportunidades são para atendente funerário, confeiteiro, oficial de serviços diversos, marceneiro, entre outras. Para PCD (pessoas com deficiência) são 4 vagas para motorista carreteiro.

Para se candidatar a uma das vagas, os interessados devem se cadastrar na Funtrab presencialmente à Rua 13 de maio, 2773. De segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, com RG, CPF e Carteira de Trabalho em mãos

No quadro geral, os cargos com mais vagas são de vendedor pracista (8), vendedor de serviços (5), serralheiro (9), costureira de máquinas (5). Também há vagas para bordador, vigia noturno, tosador de animais, farmacêutico, etc.

A lista completa com todas as vagas disponíveis se encontra no site da Fundação do Trabalho. A agência lembra que as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio.