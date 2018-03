Fundação de Trabalho em parceria com a Funsat disponibiliza equipamento para emissão de CTPS

Devem comparecer de segunda a sexta, das 7h às 17h, com RG, CPF, Certidão de Nascimento (ou Casamento) e comprovante de residência na rua 14 de Julho, 992 Centro - Divulgação

Com o intuito de agilizar o processo de emissão de Carteiras de Trabalho e Previdência Social (CTPS), na Capital, a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS), realiza nesta sexta-feira (2), às 8h, a solenidade de entrega de um equipamento para emissão de carteiras.

O equipamento é composto por uma mesa digitalizadora (para digitalizar as assinaturas), leitor biométrico (para registrar a impressão digital) e webcam (para capturar a foto do usuário na hora), em prol do atendimento dos usuários na Capital no prédio da Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat).

Em razão da suspensão dos serviços da Funtrab, por tempo indeterminado, após o incêndio ocorrido no ano passado, o número de pessoas que atualmente buscam a Funsat tem aumentado.

Os interessados em solicitar a emissão da Carteira de Trabalho, na Funsat, não precisam realizar agendamento. Devem comparecer de segunda a sexta, das 7h às 17h, com RG, CPF, Certidão de Nascimento (ou Casamento) e comprovante de residência na rua 14 de Julho, 992 Centro.