Funcionária que apresentou atestado falso é condenada a 2 anos de reclusão

Decisão da 6ª Vara do Foro de Campo Grande definiu substituição de pena de reclusão por prestação pecuniária. - (Foto: TJMS/Divulgação)

Uma mulher que atuava como funcionária de uma sorveteria de Campo Grande foi condenada a dois anos de reclusão, em regime aberto, e o pagamento de dez dias-multa, por apresentar um atestado médico falso para se afastar por 30 dias do trabalho. A sentença partiu da 6ª Vara Criminal da Capital a partir de ação movida pelo MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul), que pediu a condenação pelo crime de uso de documento falso.

Segundo o Ministério Público, em data incerta, suposta médica do Município de Campo Grande emitiu atestado para abonar três dias de trabalho da ré. No dia 15 de janeiro de 2015, a acusada apresentou o referido atestado para a sorveteria onde trabalhava, com a alteração da declaração de abono de três para 30 dias de trabalho. Em seu interrogatório, a acusada confessou ter praticado a conduta delitiva.

Na sentença, o juiz Marcio Alexandre Wust analisou que as provas produzidas demonstram que a acusada cometeu o crime previsto no art. 304 do Código Penal (uso de documento falso), conforme corrobora também a declaração de testemunha que presenciou quando a acusada apresentou um atestado rasurado com indicação de trinta dias.

Assim, entendeu o magistrado que restou evidenciada a autoria e materialidade delitiva e não há causas que excluam a culpabilidade dela. "Não agiu acobertada por nenhuma causa de justificação, é pessoa maior de 18 anos e era, ao tempo da ação, inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento".