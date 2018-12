Frutas típicas da estação são opção saudável para as ceias de final de ano

Tender, peru, panetone e pavê. Com tantas delícias nesta época do ano fica difícil controlar a alimentação e se manter saudável - Divulgação

Tender, peru, panetone e pavê. Com tantas delícias nesta época do ano fica difícil controlar a alimentação e se manter saudável. Pois além do espírito de união, as festas de fim de ano também trazem consigo um cardápio calórico e prejudicial à saúde, se ingerido em excesso. Mas afinal, será que é possível aproveitar as ceias sem deixar os hábitos saudáveis de lado?

Pode até parecer uma tarefa complicada, mas é fácil se alimentar de forma adequada antes, durante e depois dos festejos. A boa notícia é que nesta época do ano também reinam as frutas típicas do verão, como lichia, ameixa, uva, cereja, romã, figo, pêssego, nectarina, damasco e framboesa. E com toda essa diversidade, não há desculpas para não equilibrar os exageros das ceias.

“Uma boa dica para manter hábitos saudáveis é ingerir as frutas da estação. Além de serem saudáveis e nutritivas, também combinam com as ceias de natal e ano novo. Comer uma ameixa antes da refeição, por exemplo, pode ajudar a diminuir o apetite e aumentar a absorção de nutrientes”, destaca Carlos Ribeiro, sócio fundador da Snack Frutas, empresa de delivery de cestas de frutas.

Consumir alimentos da época também proporciona benefícios que vão muito além do paladar: “As frutas da estação muitas vezes dispensam produtos químicos, já que elas seguem o seu curso natural de cultivação. Por isso, são mais frescas e nutritivas se comparadas com outras”, afirma Ribeiro. E foi justamente pensando nas dificuldades de manter uma alimentação equilibrada nesta época do ano que a Snack Frutas buscou montar as combinações do mês de dezembro.

A empresa, que entrega cestas de frutas em escritórios, apostou nas composições com ameixas, uvas, maçãs, peras e lichias. “Dessa forma, procuramos levar um pouco da ceia para dentro do escritório, de forma saudável. Também queremos contribuir para que as pessoas desenvolvam hábitos benéficos ainda em 2018, sem precisar apostar em promessas para o próximo ano”, brinca Ribeiro.

Sobre a Snack Frutas

A Snack Frutas é uma empresa de delivery de cestas de frutas, distribuídas diária ou semanalmente aos escritórios nas cidades de São Paulo e Belo Horizonte. Desde 2009 no mercado, tem por objetivo entregar alimentos de qualidade e prontos para o consumo, numa cesta de madeira retornável, devolvida no dia seguinte a entrega. Cada unidade comporta até 40 frutas para atender os mais variados paladares, desde as mais comuns, como abacaxi, banana, maçã e uva, até as menos conhecidas, como atemoia, mangostin, nêspera e umbu-cajá.