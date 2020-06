Frigorífico de Peixe de Dois Irmãos do Buriti vai abater 18 toneladas/dia e gerar 20 empregos diretos

O novo frigorífico de peixes, inaugurado na última sexta-feira (26), no município de Dois Irmãos do Buriti, terá capacidade instalada para abater 18 toneladas/dia de peixes, com 20 empregos diretos - (Foto: SECOM GOV MS)

O novo frigorífico de peixes, inaugurado na última sexta-feira (26), no município de Dois Irmãos do Buriti, terá capacidade instalada para abater 18 toneladas/dia de peixes, com 20 empregos diretos e chega ao mercado em momento crucial para o setor no Estado.

Jaime Verruck, secretário da Semagro explicou que a unidade passa a integrar a grande rede de desenvolvimento da piscicultura de Mato Grosso do Sul, uma das prioridades do Governo do Estado.

O Peixe Buriti é uma planta frigorífica municipal que recebeu investimentos de R$ 142,6 milhões em recursos do Fadefe. Na unidade serão abatidos peixes nativos.

Nas próximas semanas o Governo lança o Pro-Peixe, Programa de Fortalecimento da Piscicultura de MS, elaborado pela equipe técnica da Semagro junto com a Câmara Setorial.

O Frigorífico Peixe Buriti integra uma rede industrial voltadas ao setor, que conta com a Tilabrás em Selvíria, a Geneseas de Aparecida do Taboado, em Itaporã, o frigorífico de peixes Mar e Terra e em Angélica a Samak pescados.