Frente fria está de volta amanhã em MS, com pancadas de chuva

A segunda fase da frente fria está prevista para chegar amanhã (21) em MS. A volta do frio será nas regiões sul e sudoeste do Estado, trazendo pancadas de chuva em todas as regiões, inclusive ao Pantanal, conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A temperatura mínima será de 18º C e a máxima de 35º C no Estado, mas com umidade relativa do ar podendo chegar aos 30% durante o dia.

Em Campo Grande, os termômetros ficam entre 20º C e 31º C. A mudança no clima não só do MS, mas Brasil vai ficar marcado pela frente fria que está chegando no Centro-Oeste. Com a chuva terá formação da frente fria e cavados a médios níveis da atmosfera que irão intensificar a formação de áreas de instabilidades, podendo provocar chuvas com acumulados significativos em grande parte das regiões de MS em até 60 milímetros acumulados no período.

De acordo com o instituto, o sábado (23) deve ser de temperaturas baixas e chuvas isoladas no norte. Com mínima prevista de 7º C e máxima de 24º C. Na Capital, a temperatura fica entre 9º C e 17º C. Os termômetros sobem durante o dia.