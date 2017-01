Fórum Trabalhista retoma atividades com cadastramento da população e mais produtividade

O Fórum Trabalhista de Campo Grande retomou o atendimento ao público e as audiências nesta segunda-feira, dia 23 de janeiro, depois da mudança para sede própria. A partir de hoje, quem buscar a Justiça do Trabalho na Capital deverá fazer um cadastramento para ter acesso ao prédio. É preciso apresentar um documento com foto e o CPF. O cadastro leva poucos segundos, mas a orientação é que os trabalhadores, empresários, testemunhas e advogados cheguem ao Fórum com antecedência para não perder o horário das audiências.

A mudança é uma medida para garantir mais segurança à população, advogados, servidores e magistrados. Além do cadastramento, foram instaladas câmeras de monitoramento e a segurança foi reforçada com a presença de policiais. Por dia, cerca de mil pessoas circulam pelo local.

Outra novidade é o horário de funcionamento. Este ano, todas as unidades do TRT/MS voltaram a funcionar das 8h às 17h, período em que as audiências também poderão ser realizadas. Já o atendimento ao público permanece das 11h às 17h. De acordo com o diretor do Fórum Trabalhista de Campo Grande, Renato Luiz Miyasato de Faria, essa alteração vai proporcionar que os magistrados possam julgar uma quantidade maior de processos. "Nós vamos avaliar como serão os meses de janeiro e fevereiro, mas em uma estimativa inicial, eu acredito que haverá um aumento entre 30 e 40% da produtividade nos processos", afirmou o juiz.

O advogado trabalhista Marco Antônio de Oliveira disse que as melhorias são notórias. "A acomodação dos advogados e das partes está mais tranquila, a pauta não está tão apertada e o direcionamento para as salas de espera e de audiências foi bem claro", elogiou.

Casa nova

As sete Varas do Trabalho da Capital, que até o ano passado funcionavam em um prédio alugado na Rua João Pedro de Souza, foram transferidas para um imóvel próprio na Rua Jornalista Belizário Lima, 418. Quem tiver recebido intimação judicial constando o endereço antigo deve se dirigir ao novo local.

O Fórum Trabalhista de Campo Grande foi reformado entre janeiro e outubro do ano passado. A nova sede foi planejada para abrigar até três novas Varas do Trabalho, pensando no aumento da demanda previsto para os próximos anos. Além disso, tem três salas extras de audiência para abrigar as futuras VTs. O valor da obra, que levou dez meses, foi de R$ 17.338.017,66. Foram trocadas todas as instalações elétricas, hidráulicas, de processamento de dados, piso, forro e vidraçaria, além da instalação de modernos sistemas de ar condicionado e de segurança.

O prédio, que tem oito andares, tem duas varas por pavimento, distribuídas entre o 3º e 7º andar. Os bancos, a secretaria do Foro e a sala dos Oficiais de Justiça estão no 2º andar. As salas de audiência da 3ª a 7ª Vara e a sala da OAB ficam no 1º andar. No térreo, funcionam as salas de audiência da 1ª e 2ª Varas do Trabalho, a Central de Atendimento ao Cidadão, a Atermação, o Gabinete de Saúde, a sala dos Brigadistas, a sala de Segurança e a recepção.

