Fórum de diretores de Campo Grande acontece dia 29 de abril

Evento vai reunir gestores das escolas públicas da Capital para uma tarde de discussões sobre temas recentes, envolvendo a administração escolar

Campo Grande (MS) – Com o objetivo de criar um espaço para o encontro de gestores das escolas públicas da Capital de Mato Grosso do Sul, o Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo vai receber, no próximo dia 29 de abril, o Fórum de Diretores. Fruto de uma parceria da Secretaria de Estado de Educação (SED) com a Aliança Brasileira pela Educação, Fundação Pitágoras, Kroton e Consed (Conselho Nacional dos Secretários de Educação), o evento visa fortalecer a liderança do diretor, figura chave para uma escola de qualidade.

Realizado com a previsão de três horas de duração (das 14h às 17h) e pauta repleta de atividades dinâmicas, o evento visa proporcionar um momento de aprendizagem aos diretores, com o uso de ferramentas de gestão aplicadas para sala de aula, além do uso de palestras motivacionais.

Entre os temas que serão abordados está o trabalho pela autoestima dos estudantes diante das recentes ameaças de ataques nas escolas, identificação de atitudes de isolamento dos jovens que podem resultar em atos caracterizados como violentos e como as escolas podem se defender e preservar a segurança dos estudantes.

O Fórum de Diretores se trata de uma iniciativa nacional e vai contar, ainda, com transmissão ao vivo, pela internet, por meio do site oficial da Aliança pela Educação. Acesse e saiba mais sobre o evento.

Vinicius Espíndola – Secretaria de Estado de Educação (SED).

Foto: Edemir Rodrigues.