Fórum de Combate à Corrupção acontece em maio com presença de coordenadora da Lava Jato

Evento será realizado na sede do TCE, no Parque dos Poderes / Arquivo

Promovido pelo TCE-MS (Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul), O II Fórum de Direito, Ética e Combate à Corrupção acontece em Campo Grande entre os dias 4 e 5 de maio, na sede do TCE, no Parque dos Poderes.

Já confirmaram presença o ministro do TCU (Tribunal de Contas da União), Bruno Dantas, o presidente da Atricon, Valdecir Fernandes Pascoal, e a delegada da PF (Polícia Federal), Erika Mialik Marena - ela também é uma das coordenadoras da Operação Lava Jato.

Foram convidados para a reunião representantes do TJ (Tribunal de Justiça), Assembleia Legislativa, PGE (Procuradoria Geral do Estado), AGU (Advocacia Geral da União), PF, TCU, CGU (Controladoria Geral da União), Receita Federal, MPE (Ministério Público Estadual) e OAB (Ordem dos Advogados do Brasil).

Em maio do ano passado, o TCE-MS realizou a primeira edição do Fórum, que teve uma ampla participação de autoridades e instituições, além de contar com a contribuição de juristas reconhecidos nacionalmente que debateram, principalmente, o papel dos órgão de controle no combate à corrupção.

Veja Também

Comentários