Fórum de Cidades Digitais em Guaíra reúne municípios do Oeste do PR e MS

Para o prefeito de Guaíra, Heraldo Trento, os ganhos em controle de gestão e crescimento de receitas são alguns dos pontos positivos pela atenção dada à tecnologia e inovação nos últimos 12 anos na cidade - Divulgação

Localizada na fronteira com o Paraguai e divisa com o Estado do Mato Grosso do Sul, Guaíra receberá em fevereiro gestores públicos de diversas localidades para tratar de tecnologia no desenvolvimento local. O município, de 33 mil habitantes, será sede, no dia 22 de fevereiro, do III Fórum de Cidades do Oeste Paranaense, evento promovido através de uma parceria entre a Prefeitura Municipal e Rede Cidade Digital (RCD).

O Fórum é gratuito para servidores públicos e as inscrições podem ser feitas pelohttp://forum.redecidadedigital.com.br

Para o prefeito de Guaíra, Heraldo Trento, os ganhos em controle de gestão e crescimento de receitas são alguns dos pontos positivos pela atenção dada à tecnologia e inovação nos últimos 12 anos na cidade. Atualmente, Guaíra é referência em Saúde Digital. “Hoje nós estamos informatizando tudo, de cemitério a controle de locação de quadras esportivas, por exemplo. E os resultados estão aparecendo porque nós estamos tendo um controle muito mais efetivo. Criamos uma secretaria de TI porque entendemos que a tecnologia é uma ferramenta extraordinária de controle. E só se consegue planejar quando se tem dados confiáveis”, afirma o prefeito, destacando a importância do encontro para interação entre as Prefeituras.

Programação – O Fórum inclui a apresentação de modelos em andamento nas localidades, políticas públicas e soluções de mercado. Conforme explica o diretor da RCD, José Marinho, o evento visa promover a troca de experiências entre os gestores e facilitar a implantação das cidades digitais e inteligentes, principalmente, nos pequenos e médios municípios do Estado. “A Rede Cidade Digital busca levar a informação para este público, já que quase 70% das cidades brasileiras têm até 20 mil habitantes. Por este motivo os encontros da RCD atraem prefeitos e gestores de inúmeras cidades do país”, frisa o diretor da iniciativa.

O III Fórum de Cidades do Oeste Paranaense tem o apoio da Associação dos Municípios do Paraná (AMP) e da Associação dos Municípios do Oeste do Paraná (AMOP).

Serviço:

III Fórum de Cidades do Oeste Paranaense

22 de Fevereiro, em Guaíra

Local: Hotel Deville Express Guaíra (Rua Paraguai, 1205)

Inscrições gratuitas para servidores públicos

http://forum.redecidadedigital.com.br