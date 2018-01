Fórum da Capital registra 832 distribuições durante plantão do recesso forense

Da redação, com informações do TJMS

A protocolização de petições nos mais variados procedimentos e, até mesmo, de novos processos pode ser considerada uma atividade ininterrupta desenvolvida pelo Poder Judiciário, principalmente após o advento do processo eletrônico. Assim, mesmo durante o recesso forense, que compreendeu o período entre 20 de dezembro de 2017 e 6 de janeiro de 2018, foram recebidos somente pelo Cartório Distribuidor de Campo Grande um total de 832 novas peças processuais.

Na área cível, houve distribuição das mais diversas, incluindo cartas precatórias, regulamentação de visitas, reintegrações de posse, protesto, notificação, entre outras. Foram os procedimentos penais, no entanto, que predominaram durante o recesso. 184 flagrantes, nos quais se incluem 8 apreensões de menores, 79 inquéritos policiais, 34 liberdades provisórias e 6 habeas corpus, são alguns dos números contabilizados.

As distribuições relacionadas à violência contra a mulher, infelizmente, continuam muito expressivas. Foram 263 medidas protetivas de urgência neste último recesso, contra 248 do feriado forense anterior. Um aumento de 15 procedimentos que denota o grande desafio ainda existente para frear essa triste realidade da sociedade. Soma-se a esse quantitativo as 28 prisões preventivas, de um total de 33, distribuídas só para as varas de violência doméstica da Capital.

O coordenador do Cartório de Distribuição de Campo Grande, Renato Brito Escobar, explica que neste último recesso o cartório teve que lidar com um número menor de procedimentos, em razão de uma reestruturação dos serviços. “Em meados de 2017, a CPE – Central de Processamento Eletrônico – começou a fazer o trabalho de distribuição das petições iniciais enviadas pelo e-SAJ. Por um levantamento que nós fizemos, a CPE assumiu cerca de 30% do nosso serviço, o que levou até a uma redução de 50% dos servidores do cartório”.

No que diz respeito às demais atribuições do Cartório de Distribuição, Renato Brito Escobar entende que seu volume foi similar ao dos anos anteriores.