Formações e orientações de trabalho são foco da primeira reunião com diretores da Reme 

Apesar de no ano passado a secretaria ter inovado com um seminário de uma semana de orientações para os servidores da Rede, a secretária municipal de Educação, Elza Fernandes, ressaltou a importância do encontro - Foto: Prefeitura Municipal de Campo Grande

A uma semana do início do ano letivo, diretores e diretores-adjuntos dos 100 Centros de Educação Infantil (Ceinfs) e das 94 escolas da Reme (Rede Municipal de Ensino) participaram nesta terça-feira (30), no Centro de Formação da Secretaria Municipal de Educação (Semed), de uma reunião com técnicos e superintendentes da secretaria, para receberem orientações relativas ao início das aulas, que irá ocorrer no dia 6 de fevereiro, e quanto às normas de funcionamento das unidades de ensino. Pelo menos 400 profissionais marcam presença no encontro, que acontece até o final da tarde.

Apesar de no ano passado a secretaria ter inovado com um seminário de uma semana de orientações para os servidores da Rede, a secretária municipal de Educação, Elza Fernandes, ressaltou a importância do encontro.

“As informações repassadas pelos nossos técnicos garantem uma padronização do atendimento nas unidades e reforçam o compromisso da gestão de atender bem nossos alunos e a comunidade escolar. É importante esse reforço para que nós possamos ter um trabalho tranquilo”, enfatizou.

Ainda de acordo com Elza Fernandes, a proximidade com a gestão é muito importante para desenvolver o trabalho com qualidade.

A superintendente de Gestão e Normas da Semed, Alelis Izabel de Oliveira Gomes, explica que a primeira reunião com todas as superintendências é importante pelo fato de ser intersetorial e garante que os gestores, tanto das unidades escolares quantos dos Ceinfs, possam receber as mesmas orientações referentes não apenas ao início do ano letivo.

“Nós estamos esclarecendo todas as dúvidas, inclusive apresentando um planejamento de formação que ocorrerá durante o ano de 2018”, pontuou Alelis.

A reunião também abordou pontos como o funcionamento das Associações de Pais e Mestres (APMs), fornecimento da merenda e até os cuidados para preservar os materiais e equipamentos dos Ceinfs.

Formações

Assim como em 2017, as capacitações e encontros periódicos com diretores e profissionais que atuam nas unidades da Reme permanecem sendo prioridade da Semed, que investe na qualificação profissional e busca a troca de experiências, tanto que ano passado foram lançadas publicações importantes, com orientações curriculares para a Educação Infantil e até de orientação para os responsáveis pelas APMs.

Este ano não será diferente, tanto que já foi apresentado aos diretores, o planejamento da formação continuada de 2018, que terá como tema “Gestão Escolar no caminho de uma educação pública de qualidade”. De acordo com a superintendente de Gestão e Normas, o objetivo é valorizar os profissionais da Educação. “A formação profissional não termina na universidade. É importante manter momentos de estudo para realizarmos um trabalho consistente”, afirmou Alélis.

A formação contará com palestras que acontecerão por meio de parcerias com professores doutores e pós-doutores da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e irão debater temas relevantes para o processo educativo. O trabalho será complementado com estudos teóricos e oficinas coordenadas por técnicos da Gerência de Gestão da Educação Básica. A primeira palestra será realizada já em março.

Também participaram da reunião a secretária-adjunta de Educação, Soraia Campos, técnicos, gestores e representantes de todas as superintendências da secretaria.

.