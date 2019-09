Força-tarefa no combate às queimadas conta com 500 homens e três aeronaves

Na medida em que os focos de calor são extintos, a tropa se desloca para outra área, agora com apoio aéreo, cuja logística proporciona agilidade nas ações por terra - Foto capa: Arquivo/Valter Campanato/Agência Brasil

A força-tarefa montada pelo Governo do Estado para combater as queimadas, que se intensificam no Pantanal e outras regiões, conta com cerca de 500 pessoas na linha de frente do fogo, dos quais 280 são bombeiros militares, e três aeronaves – um avião e dois helicópteros. Na medida em que os focos de calor são extintos, a tropa se desloca para outra área, agora com apoio aéreo, cuja logística proporciona agilidade nas ações por terra.

A operação conta com a parceria do Ministério do Desenvolvimento Regional, governos do Distrito Federal e de São Paulo, Exército e Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil e tem a coordenação do Corpo de Bombeiros do Estado. A corporação instalou uma Sala de Situação do Sistema de Comando de Incidentes (SCI), em Aquidauana, sob o comando do tenente-coronel Huesley Paulo da Silva, com o objetivo de planejar as frentes de combate.

Dos 280 bombeiros do Estado, 80 estão diretamente envolvidos no enfrentando dos focos no Pantanal, distribuídos na fazenda Caiman, em Miranda e em Aquidauana, Corumbá e Rio Negro. O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal atua com 34 militares, e o PrevFogo, do Ibama, com 80 brigadistas. A Caiman recebeu reforço de 30 brigadistas da Suzano, de Três Lagoas, e 17 tripulantes das aeronaves e pelo menos 40 voluntários de fazendas completam a tropa.

As últimas avaliações da Sala de Situação apontam para o controle dos focos de calor, com atenção especial com os incêndios que se intensificaram na fazenda Bodoquena, em Miranda, para onde parte da tropa se deslocou no helicóptero “Águia 14”, da Polícia Militar de São Paulo. A aeronave é dotada de caçamba “bambi bucket” e jogou sete mil litros de água na região, em 5h de voo, no domingo.

Acabaram as chamas na fazenda São Roque, no Pantanal, que progrediram em direção ao Parque Estadual do Rio Negro, monitorado pela força-tarefa com sobrevoos diários e uso de drones do Corpo de Bombeiros. Também foi extinto um grande foco na fazenda Entre Rios, na mesma região. Mais vinte bombeiros do Estado deslocaram-se para Corumbá para reforçar o combate.

A última informação doInstituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) apontava 173 focos, a maioria em Corumbá (74) e Aquidauana (48).