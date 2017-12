Ações 2017: Florestinha conclui trabalho de Educação Ambiental para mais de 40 mil alunos em 102 escolas de 16 municípios

Campo Grande (MS) – As crianças e adolescentes do projeto Florestinha, de Campo Grande, realizaram durante o ano letivo de 2017, trabalhos de Educação Ambiental para 40.712 alunos de 102 escolas públicas e privadas em 16 municípios do Estado.

Além da parte social, Educação Ambiental tem sido prioritária nos trabalhos desenvolvidos pelo Florestinha. Em 2015 foram atendidos 11.862 alunos da Capital e do interior. Já em 2016 o atendimento foi ampliado para 21.705. Neste ano, os grupos do Projeto atenderam escolas dos municípios de Campo Grande, Rio Brilhante, Três Lagoas, Ladário, Corumbá, Iguatemi, Rochedo, Água Clara, Camapuã, Terenos, Juti, Bandeirantes, Rochedo, Sidrolândia, São Gabriel do Oeste e Ribas do Rio Pardo.

Atualmente são 10 equipes de Florestinhas das duas Unidades de Campo Grande realizando Educação Ambiental na Capital e no interior. A Unidade do Projeto do Parque Cônsul Assaf Trad é também um Centro de Educação Ambiental (CEA/Florestinha) de recepção de estudantes, em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur) da Capital.

Os trabalhos são realizados em forma de oficinas temáticas, pelas crianças e adolescentes do Florestinha, supervisionados por um policial militar ambiental. As oficinas temáticas são:

Reciclagem de papel, com palestra sobre os problemas relacionados aos resíduos sólidos; Visitação ao museu de animais e peixes empalhados, com palestra sobre fauna, pesca, atropelamentos de animais silvestres, tráficos, etc; Apresentação do teatro de fantoches, com peças sobre as questões ambientais, como: águas, desmatamentos, incêndios florestais e resíduos sólidos etc; Montagem artificial do Ciclo da Água, com palestras relacionadas a temática das águas no planeta; Casa da Energia – com palestra sobre economia energia, matriz energética e fontes renováveis, etc; Plantio de mudas nativas, com palestra sobre desmatamento, erosões e importância da flora, etc; Palestra Geral – palestra executada por um Florestinha para a sensibilização dos estudantes sobre os vários temas ambientais, de forma que os alunos entendam que o ambiente é um complexo e que afetar o seu equilíbrio gera problema de qualidade de vida, tendo em vista que tudo que usamos, comemos, bebemos, respiramos vem do ambiente.

Além das oficinas e palestras são realizadas discussões de vários temas ambientais entre os alunos e as crianças do Florestinha, supervisionadas pelos policiais militares ambientais.

Incentivo à Educação Ambiental Formal

Importante também é que ao final das discussões sobre cada tema são entregues aos professores folhetos patrocinados pela empresa MSGÁS, que é parceira no projeto de Educação Ambiental, para que eles continuem as discussões com os alunos. Ou seja, o Florestinha leva a educação ambiental não formal de forma lúdica e convoca os professores para que continuem no ensino formal os trabalhos voltados às questões ambientais, no sentido de se conseguir a transversalidade do tema ambiente, prevista pela Lei Federal nº 9795/1995 (Lei da Política Nacional de Educação Ambiental.

Texto e fotos: Polícia Militar Ambiental (PMA)