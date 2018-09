Final do Jeres de Futsal classifica E.M Prof. Vanderlei Rosa e Licurgo de Oliveira Bastos

_DSC9493

Com uma disputa muito acirrada entre os times que foram para a fase final da modalidade do futsal dos Jogos Escolares da Rede Municipal de Ensino – Jeres, as escolas municipais Vanderlei Rosa e Licurgo de Oliveira Bastos levaram o ouro nessa quarta-feira (27), na quadra poliesportiva da Escola Municipal Prof. Vanderlei Rosa.

As competições de futsal, que acontecerem nas escolas municipais Prof. Danda Nunes, José Dorileo de Pina, Maria Tereza Rodrigues e Professor Nelson de Souza Pinheiro, contaram com a participação de mais de 900 alunos, que se dividiram em 58 equipes masculinas e 14 femininas. Os alunos receberam orientação dos professores da área de educação física.

Emocionada, a diretora Lucilene Fernandes de Oliveira falou da felicidade de seu time classificar dentro da própria escola. “Dentro de casa é uma emoção. Sabemos o dia-a-dia de luta dessas meninas. Temos meninas muito carentes, com dificuldades e isso devolve a auto-estima para elas, por saberem que podem e conseguem tudo o que quiserem, basta ter disciplina, força e foco e, ter pessoas que ofereçam oportunidades a elas e, é o que estamos fazendo nesta escola”.

A professora de educação física Tatiane Raulino, técnica do time feminino da Escola Municipal Vanderlei Rosa, comenta o que o esporte proporciona para as crianças. “A questão do equilíbrio emocional. Eu explico para meninas que é igual o jogo da vida, um dia estamos perdendo e no outro estamos ganhando, é um tabuleiro de xadrez, pode estar só com um rei, uma dama ou um cavalo, tudo depende do movimento, e, cada movimento pode ser fatal. A chance estava em nossas mãos”.

Ouro feminino

Amanda Silva Martines, 14 anos, do 9º ano da Escola Vanderlei, falou do sentimento de união das colegas para disputar. “É inexplicável meu sentimento. Agradeço toda a minha equipe e a professora Tati. Nosso treinamento foi muito ralado, muita bronca. Desde março estávamos treinando. Esperamos agora ir além”.

Agata Oliveira da Silva, 14 anos, do 9° ano, também se emocionou ao falar da vitória de seu time. Para ela, a classificação foi uma surpresa e superação física. “Foi surreal! Eu nunca tinha participado de um campeonato de futebol tão intenso, envolvendo todas as escolas municipais. Foi incrível! Nos machucamos demais, mas chegamos na final. Eu não quero seguir carreira de atleta, mas gosto muito do futebol, ele me toca”.

Ouro masculino

O professor de educação física Tiago Vilarfox, técnico da escola campeã do futsal masculino, falou da importância que ações como esta gera nas crianças. “É sempre muito bom. Primeiro o lado de estar participando de uma competição que visa não só resultado e objetivo, mas também a questão de confraternização. Vamos nos motivando durante os jogos. O que importa para nós é a felicidade deles”.

Luis Guilherme Ferreira, 14 anos, 9° ano da Escola Licurgo, exprimiu sua dedicação para chegar até o ouro. “Estou muito feliz por ter ficado em primeiro. Treinamos bastante, toda quinta. Eu quero seguir carreira e minha família me incentiva bastante”.

O aluno Igor Roberto Gauna, 14 anos, 9° ano, da E.M. Licurgo, disse que não vê a hora de chegar na escola e poder contar para os amigos o feito realizado pelo time, que conquistou o ouro. “A classificação foi muito importante para que a gente sentisse o gosto da vitória. O treino foi muito pesado, treinamos muita finalização e toque. Vai ser muito legal chegar na escola e falar para os amigos da nossa conquista. Minha família gosta que eu pratique esporte para me manter em forma”.

Os Jeres têm como objetivo oportunizar a vivência do esporte, estimulando a prática desportiva e recreativa dentro da perspectiva de uma educação integral e permanente, visando o desenvolvimento harmonioso da saúde física, social e mental buscando o desenvolvimento da prática da cidadania.

O campeonato de futsal iniciou no dia 03 deste mês e foi finalizado ontem. O evento é realizado pela Superintendência de Políticas Educacionais – SUPED e orientado pela Divisão de Esporte, Arte e Cultura – DEAC, da Secretaria Municipal de Educação.

Confira os gols da final do futsal:

Feminino

Jogo 23 – Disputa 3° Lugar

Barão do Rio Branco 05 x 00 Maria Lúcia Passarelli

Masculino

Jogo 87 – Disputa 3° Lugar

Eduardo Olímpio 03 x 00 Oliva Enciso

Feminino

Jogo 24 – FINAL

Heitor Castoldi 02 (02) x 02 (03) Vanderlei Rosa

Masculino

Jogo 88 – FINAL

Wilson Taveira 00 x 04 Licurgo de Oliveira

Unidades participantes do campeonato:

EM. Abel Freire de Aragão, EM. Antonio José Paniago, EM. Barão do Rio Branco, EM. Bernardo Franco Baís, EM. Carlos Vilhalva Cristaldo, EM. Consulesa Margarida Maksoud Trad, EM. Coronel Sebastião Lima, EM. Darthesy Novaes Caminha, EM. Desembargador Carlos Garcia de Queiroz, EM. Domingos Gonçalves Gomes, EM. Doutor Eduardo Olímpio Machado, EM. Doutor Tertuliano Meirelles, EM. Elizabel Maria Gomes Salles, EM. Elizio Ramirez Vieira, EM. Elpidio Reis.

EM. Etalívio Pereira Martins, EM. Governador Harry Amorim Costa, EM. Iracema de Souza Mendonça, EM. Irene Szukal , EM. Irmã Edith Coelho Netto, EM. Isauro Bento Nogueira, EM. José Dorilêo de Pina, EM José Rodrigues Benfica, EM. José Mauro de Messias da Silva, EM. Leire Pimentel de Carvalho Correa, EM. Maestro João Corrêa Ribeiro, EM. Maria Lúcia Passarelli, EM. Nagen Jorge Saad, EM. Nerone Maiolino, EM. Orlandina Oliveira Lima, EM. Padre Heitor Castoldi, EM. Padre José de Anchieta,

EM. Padre José Valentim, EM. Profª Adair de Oliveira, EM. Profª Danda Nunes, EM. Profª Eulália Neto Lessa , EM. Profª Gonçalina Faustina de Oliveira, EM. Profª Ione Catarina Gianotti Igydio, EM. Profª Maria Tereza Rodrigues, EM. Profª Marina Couto Fortes, EM. Profª Oliva Enciso, EM. Profª Oneida Ramos, EM. Professor Luiz Cavallon, EM. Profº Aldo de Queiroz, EM. Profº Alcídio Pimentel, EM. Profº Antonio Lopes Lins,

EM. Profº Arassuay Gomes de Castro, EM. Profº Fauze Scaff Gatass Filho, EM. Profº João Cândido de Souza, EM. Profº Licurgo de Oliveira Bastos, EM. Profº Múcio Teixeira Junior, EM. Profº Nelson de Souza Pinheiro, EM. Profº Plínio Mendes dos Santos, EM. Profº Vanderlei Rosa de Oliveira, EM. Profº Wilson Taveira Rosalino, EM. Rafaela Abrão, EM. Senador Rachid Saldanha Derzi, EM. Y-Juca Pirama de Almeida.