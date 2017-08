Final do 1º Prêmio Helena Meirelles acontece nesta quarta-feira

Com uma homenagem a Helena Meirelles, uma das maiores instrumentistas do mundo e que este ano completaria 93 anos de idade, a Semed (Secretaria Municipal de Educação) realiza nesta quarta-feira (9), a etapa final da 1ª Edição do Prêmio Helena Meirelles, que tem por objetivo promover o intercâmbio da comunidade escolar, além de identificar e revelar talentos.

Organizado pela Divisão de Arte, Esporte e Cultura da Semed, o prêmio selecionou alunos, intérpretes desse gênero musical, através de um vídeo gravado pelo celular e que foi postado em um canal específico para o prêmio, no Youtube.

A final acontecerá a partir das 14 horas, no teatro Glauce Rocha. Os alunos da Reme que estão participando do concurso irão disputar nas modalidades solo, duo, trio ou orquestra.

Ao todo são 11 escolas municipais participantes do projeto: Domingos Gonçalves Gomes; Dr. Eduardo Olímpio Machado; Escola de Tempo Integral professora Ana Lúcia de Oliveira Batista; Major Aviador Y-Juca Pirama; Dr. Tertuliano Meirelles. Danda Nunes; Vanderlei Rosa; Oneida Ramos; Frederico Soares; Elizabel Maria Gomes Salles e José Mauro Messias.

O candidato será avaliado pelo desenvolvimento performático do instrumentista intérprete. Serão avaliados itens como domínio de palco, expressão corporal e interpretação, que valerão 40 pontos. A afinação dos instrumentos valerá 20 pontos e o ritmo, 40.

Premiação

Os três primeiros lugares receberão vales-presentes nos valores de R$100 R$ 60 e R$ 40, que serão trocados em lojas de instrumentos musicais indicadas pela coordenação do Prêmio.

