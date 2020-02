Temperatura agradável e máxima de 30º em Campo Grande

Os sul-mato-grossenses terão um fim de semana de temperaturas agradáveis no Estado e a máxima não deve passar dos 34°C neste sábado e 32°C no doming - Foto: Mochilão Barato

Os sul-mato-grossenses terão um fim de semana de temperaturas agradáveis no Estado e a máxima não deve passar dos 34°C neste sábado e 32°C no domingo.

As condições climáticas previstas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para o sábado indicam céu nublado com períodos de parcialmente nublado com pancadas de chuva especialmente no período da tarde.

Umidade do ar permanece elevada com índices entre 95% e 50%. A mínima registrada geralmente durante a madrugada, será de 20°C e a máxima de 34°C.

O domingo será parecido com o sábado, porém com a diferença na temperatura que tem ligeiro declínio, e pode haver chuva com trovoadas. O Inmet prevê céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no centro-norte e leste do estado. Nas demais áreas, o tempo fica parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas durante a tarde.

Neste dia a umidade do ar ficara em torno de 95% e 55%, e os termômetros podem registrar mínima de 18°C e máxima de 32°C, com tendência a declínio no Estado.

Em Campo Grande, a previsão indica tempo nublado com períodos de parcialmente nublado, e pancadas de chuva durante à tarde para os dois dias.

Confira no mapa, o indicativo de tempo e temperatura para algumas regiões de Mato Grosso do Sul neste sábado.